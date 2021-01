Esonero Gotti: ore di riflessione in casa Udinese. I possibili sostituti

Ore di riflessione in casa Udinese per la situazione di Luca Gotti: ecco i nomi dei possibili sostituti sulla panchina dei friulani

Ore di riflessione in casa Udinese dopo l’ennesima sconfitta in campionato: la posizione di Luca Gotti sulla panchina dei friulani è tutt’altro che stabile e circolano le prime voci su un possibile esonero.

Nei giorni scorsi sono circolate diverse voci sui possibili sostituti di Luca Gotti: in lizza Walter Zenga o la suggestione Mazzarri (già al Watford con la famiglia Pozzo). Da tenere d’occhio anche Andreazzoli e l’onnipresente Semplici, in pole però per un eventuale esonero di Giampaolo.