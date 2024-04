Esonero Pioli, Bargiggia: «Ecco chi lo sostituirà l’anno prossimo»

Esonero Pioli, il giornalista Paolo Bargiggia fa il punto sul futuro della panchina del Milan: soprattutto dopo la sconfitta nel derby di ieri

Intervenuto ai microfoni di TV Play, Paolo Bargiggia si è sbilanciato su quale potrà essere il nuovo allenatore a sedere sulla panchina del Milan: il suo commento sui candidati e sul futuro di Stefano Pioli.

PIOLI AL NAPOLI? – «Conte al Napoli? Non mi risulta. Italiano è finito fuori dai radar di De Laurentiis. L’obiettivo primario è Pioli, poi piace Gasperini ma non sarà facile strapparlo all’Atalanta».

IL CANDIDATO PRINCIPALE PER LA PANCHINA – «Panchina Milan? Lopetegui è in trattativa con il West Ham, quindi lo spagnolo non è in cima nella lista. In questo momento in lizza c’è Fonseca, più defilato Sergio Conceicao».

SUL MILAN – «Il Milan è in una condizione di disarmo ormai, fatico a credere in una reazione d’orgoglio dopo quanto accaduto con la Roma in Europa League. Quest’anno i rossoneri hanno fallito tutti gli appuntamenti decisivi: Champions, Coppa Italia, Europa League».