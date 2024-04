Esonero Pioli: un ex Roma al suo posto?

Le ultime sul nuovo allenatore del Milan per la prossima stagione, con l’esonero di Pioli sempre più vicino

Secondo La Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale avrebbe una rosa di tre nomi per il dopo Pioli: Lopetegui, Tedesco e un tecnico che in Italia c’è già stato, alla guida della Roma: «Paulo Fonseca nei ragionamenti sul prossimo allenatore passa spesso in secondo piano. Ingeneroso: ha chance». Quali sarebbero i punti a favore che potrebbero portare il Milan a puntare su di lui?

1) I giovani. Fonseca ha dimostrato di saper lavorare con i ragazzi. Bove, Zalewski e Calafiori sono cresciuti con lui e anche nel Lille, che attualmente guida, ci sono nomi interessanti.

2) Fase difensiva. Se la sua Roma incassava troppi gol, il Lille odierno è migliorato tantissimo. Il portoghese ha mostrato di sapersi correggere e migliorare.

3) Coraggio. In carriera lo ha mostrato privilegiando giocatori molto rapidi. Il suo sistema di gioco è orientato al 4-2-3-1, più che compatibile con la squadra rossonera.

