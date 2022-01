Esonero Shevchenko: la buona prova di San Siro può salvare l’ucraino

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Proseguono le riflessioni in casa Genoa sul possibile esonero di Shevchenko: la buona prova di San Siro potrebbe salvare l’ucraino

L’esonero possibile di Andryi Shevchenko resta all’ordine del giorno in casa Genoa.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la prestazione gagliarda in Coppa Italia contro il Milan potrebbe consentire all’ucraino di ottenere qualche giorno di fiducia in più, quanto meno fino al prossimo match di campionato in programma lunedì. Nelle prossime ore le valutazioni della dirigenza del Grifone, con Labbadia sempre principale indiziato per l’eventuale sostituzione.