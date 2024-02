Esposito: «Ecco perché Lautaro è l’attaccante più forte al mondo»

Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter in prestito alla Sampdoria, ha parlato a Cronache di Spogliatoio

Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter in prestito alla Sampdoria, ha parlato a Cronache di Spogliatoio. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Lautaro Martinez? Per me è l’attaccante più forte al mondo. Ha un primo controllo e una forza nelle gambe invidiabili da tutti. Lo metto a occhi chiusi al primo posto della top 3 mondiale, poi c’è bisogno di aver rispetto di altri attaccanti tipo Haaland e Lewandowski. La mia esperienza all’Inter? Avevo l’incoscienza del momento, di allenarmi con Lautaro, Lukaku e Sanchez. L’incoscienza mi ha aiutato ad andare in campo senza aver paura e senza che le gambe mi tremassero. Ma mi ha anche svantaggiato per non sfruttare al 1000% l’allenarmi con quei campioni e imparare ancora di più, nonostante abbia imparato tanto».