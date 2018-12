San Lorenzo-Estudiantes, Vivas: «Vinto grazie a Whatsapp»

Vivas, ex difensore dell’Inter alla prima occasione da tecnico in una grande argentina, racconta di come ha preparato la sfida poi vinta contro il San Lorenzo su Whatsapp. Ora il suo Estudiantes guida la Primera Divisiòn

Dopo anni di gavetta, tra il ruolo di vice e quello di primo tecnico del Quilmes, l’ex difensore di Arsenal ed Inter Nelson Vivas ha avuto la grande chance di guidare l’Estudiantes del presidente Juan Sèbastian Veron, altra vecchia conoscenza nerazzurra. Proprio all’Estudiantes Vivas aveva cominciato la sua carriera da allenatore come vice nel 2006/07, per poi tornarci da tecnico delle riserve nel 2015 ed essere promosso alla guida della prima squadra nel dicembre di quell’anno.