Europei, POKER della Spagna: il clamoroso dato sulle Furie Rosse dopo la SEMIFINALE conquistata sulla Germania

La Spagna è arrivata in semifinale di Euro 2024 dopo aver battuto 2-1 la Germania padrone di casa dopo i tempi supplementari grazie al colpo di testa vincente di Mikel Merino ad un minuto dal triplice fischio.

La rete del centrocampista ha regalato la quarta qualificazione in semifinale nelle ultime cinque edizioni da parte della Spagna. Nel 2008, così come nel 2012, arrivò la vittoria mentre nella scorsa edizione fu l’Italia a spegnere il sogno spagnolo in semifinale. Unica assenza recente nel 2016.