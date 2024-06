Europei, Shaqiri come CRISTIANO RONALDO: il RECORD clamoroso dell’attaccante della Svizzera

Con la rete che è valsa l’1-1 tra Scozia e Svizzera, Shaqiri è entrato nella storia delle competizioni per Nazionali

Un gol strepitoso che assume un valore storico. La rete sotto il sette da parte di Shaqiri, valevole per il pareggio per 1-1 della sua Svizzera contro la Scozia, passerà inevitabilmente la storia.

Il motivo non è tanto per la rete in sé, comunque di pregevole fattura, ma perché inserisce l’ex Inter nel club dei tre giocatori che hanno segnato per sei competizioni per Nazionali insieme a Klinsmann e Cristiano Ronaldo.