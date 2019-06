Italia-Polonia, Europei Under 21: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, tabellino e sintesi

Italia–Polonia è la seconda gara del Gruppo A degli Europei Under 21. Azzurrini al primo posto, reduci dalla grande vittoria sulla Spagna per 3-1, con Chiesa grande mattatore grazie ad una doppietta. Primo posto condiviso proprio con la Polonia, dopo la vittoria di Kownacki e compagni per 3-2 sul Belgio. In un Dall’Ara di nuovo tutto esaurito, i ragazzi di Di Biagio proveranno a strappare la vittoria e il pass per gli ottavi di finale.

Italia-Polonia: tabellino

MARCATORI

ITALIA (4-3-3): Meret; Adjapong, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Lo. Pellegrini; Orsolini, Cutrone, Chiesa All.: Di Biagio

POLONIA (5-3-2): Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Bochniewicz, Pestka; Jagiello, Dziczek, Zurkowski; Kownacki, Szymanski All.: Michniewicz

Arbitro: Aleksej Kulbakov

Italia-Polonia: diretta live

A partire dalle ore 21.00

Italia-Polonia: probabili formazioni

Italia: Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Pellegrini; Orsolini, Cutrone, Chiesa

Polonia: Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Pestka; Jagiello, Dziczek, Zurkowski; Michalak, Kownacki, Szymanski