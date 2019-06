Europei Under 21, Italia k.o.: ora è davvero difficile

Europei Under 21, Italia k.o.: ora la qualificazione alle semifinali diventa davvero difficile, dopo la sconfitta con la Polonia

L’Italia perde inaspettatamente la seconda partita del girone, che avrebbe portato gli azzurri alla conquista del primo posto matematico e alla qualificazione alle semifinali.

Invece ora gli azzurrini di Di Biagio non sono più padroni del loro destino, e dovranno mettercela tutta per battere il Belgio e sperare in una sconfitta della Spagna. La squadra è sembrata sfiduciata nel secondo tempo, a tratti confusa. Mancherà Zaniolo, squalificato, ma l’Italia può fare l’impresa