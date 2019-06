Europei Under 21: Italia-Polonia, la carica azzurra dei 100 gol verso una semifinale che significherebbe anche Olimpiadi

L’Italia di Gigi Di Biagio, dopo il convincente esordio contro la Spagna, torna questa sera in campo a Bologna per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 di casa. Avversaria la Polonia, contro la quale un successo potrebbe aprire una doppia serratura: quella verso la semifinale e quella per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Sulla strada per il doppio obiettivo, allora, gli azzurrini saranno chiamati a centrare un altro traguardo: quello delle 100 reti nelle fasi finali della rassegna continentale. Ne mancano al momento tre, ed il più ispirato in questo senso pare essere Chiesa. Autore di una doppietta all’esordio e ora sulle tracce di Acquafresca: l’ultimo azzurro a segnare tre reti in un Europeo Under 21.