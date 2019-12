Il tecnico dell’Everton, ad interim, Duncan Ferguson ha parlato del suo probabile successore sulla panchina dei Toffees

«Non voglio fare nessun commento su Ancelotti, non so chi sarà il prossimo manager. So che ci sono delle voci ma è ovvio che è un allenatore incredibile. Ha vinto tutto ed è il profilo che l’Everton sta cercando».