Everton Wolverhampton all’insegna dei giovani italiani: Cutrone e Kean, arrivati in estate, partiranno titolari

La Premier League è da tutti indicato come il campionato con più qualità del mondo: grandi campioni, fatturati da capogiro e una grande attenzione per i giovani. Il campionato inglese dimostra una certa affezione per i ragazzi italiani: Giuseppe Rossi, Macheda, Darmian hanno fatto lì le loro fortune.

Oggi la storia si ripete. Dopo gli arrivi nel mercato estivo, per la prima volta Moise Kean nell’Everton e Patrick Cutrone nel Wolverhampton partiranno titolari. Il calcio estero crede nei nostri giovani.