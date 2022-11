Exor, dopo le dimissioni del CdA Juve, arrivano quelle di Binotto in Ferrari

Ore concitate alla Exor, dopo le dimissioni del CdA della Juve di ieri sera, adesso arrivano quelle di Binotto in Ferrari

Ore concitate e di grandi cambiamenti all’interno del mondo Exor. Dopo le dimissioni del CdA della Juve di ieri, nella mattinata di oggi arrivano anche quelle di Mattia Binotto dalla Ferrari. Di seguito le sue parole.

«Con il dispiacere che ciò comporta, ho deciso di concludere la mia collaborazione con Ferrari. Lascio un’azienda che amo, della quale faccio parte da 28 anni, con la serenità che viene dalla convinzione di aver compiuto ogni sforzo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Lascio una squadra unita e in crescita. Una squadra forte, pronta, ne sono certo, per ottenere i massimi traguardi, alla quale auguro ogni bene per il futuro. Credo sia giusto compiere questo passo, per quanto sia stata per me una decisione difficile. Ringrazio tutte le persone della Gestione Sportiva che hanno condiviso con me questo percorso, fatto di difficoltà ma anche di grandi soddisfazioni».