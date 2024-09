Fabbian Inter, il Bologna PROVA ad ostacolare i nerazzurri: NON vuole perderlo e lavora ad un accordo. Le ultimissime di mercato

Uno dei nodi che dovrà sciogliere l’Inter per la prossima estate sarà quello legato al futuro di Giovanni Fabbian: il centrocampista ceduto la scorsa estate al Bologna, è ancora virtualmente sotto il controllo dei nerazzurri, i quali l’anno prossimo potranno decidere di contro-riscattarlo dai rossoblù per una cifra già pattuita di 12 milioni di euro.

Tuttavia, come fa sapere Il Resto del Carlino, si sta formando la fila di ammiratori del centrocampista classe 2003: lo vuole la Roma ed anche alcuni club della Premier League. Tra le idee dei nerazzurri ci sarebbe quella di riscattare il calciatore per poi rivenderlo subito dopo ad una cifra maggiore. Il Bologna, però, vuole muoversi con i tempi giusti per scongiurare un addio del centrocampista a una cifra piuttosto bassa rispetto al suo valore: non vuole perderlo e per questo motivo spera di trovare un’intesa con il club di Viale della Liberazione.