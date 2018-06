Fabian Ruiz aspetta l’ultima chiamata dal Napoli

Il centrocampista del Betis Siviglia ha già l’accordo con il Napoli. Fabian Ruiz attende un segnale dal club azzurro

Il Napoli può cedere Jorginho al Manchester City e può perdere Marek Hamsik può andare in Cina. Il club azzurro aspetta le due cessioni per battere anche dei colpi in entrata in quel ruolo. Simone Verdi è in arrivo (all’inizio della prossima settimana dovrebbero arrivare le firme) ma il Napoli continua a tenere aperta la pista Fabian Ruiz. Il centrocampista classe ’96 del Betis Siviglia ha una clausola di rescissione da 30 milioni di euro e il Napoli ha iniziato a parlare con l’entourage del giocatore e ha trovato l’accordo.

Secondo Il Corriere dello Sport, il giocatore è in attesa dell’ultima chiamata del Napoli. Il club azzurro spera in uno sconto, spera di non spendere i soldi della clausola e nel frattempo valuta anche altre opzioni. Fabian Ruiz può essere l’erede di Marek Hamsik (ma secondo alcuni potrebbe anche giocare da playmaker) e ha dato priorità al Napoli ma il club azzurro segue anche altri elementi e prima di scegliere aspetterà di chiudere le cessioni di Jorginho e/o Hamsik. Ruiz aspetta l’ultima chiamata, il Napoli aspetta di chiudere delle cessioni prima di muoversi: è tutto un gioco d’attesa.