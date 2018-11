Fabian Ruiz si dice entusiasta della sua nuova avventura col Napoli. Le sue impressioni positive sull’ambiente azzurro…

Fabian Ruiz, entusiasmo Napoli. Il centrocampista spagnolo, arrivato dal Betis in estate, ha espresso le sue sensazioni positive dopo i primi mesi all’ombra del Vesuvio: «Ho subito avuto una bella impressione di Napoli, appena sono atterrato in aeroporto la gente mi conosceve già e mi diceva che ero un grande. Questo è stato molto importante per me – le parole del giocatore ai canali UEFA – Questa è una città che mi piace, i tifosi ti fanno sentire parte della loro famiglia. Per uno che viene da fuori come me è molto importante».