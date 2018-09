Fabian Ruiz colpisce all’esordio: è pronto a prendersi Napoli?

Il giovane spagnolo Fabian Ruiz ha fatto un ottima impressione nel suo esordio con la maglia del Napoli: ora Ancelotti ha un arma in più a centrocampo

L’esordio in Champions League del Napoli non è andato proprio come si aspettavano i tifosi. Da Belgrado infatti Hamsik e compagni tornano con un solo punto raccolto, nonostante una gara passata costantemente in proiezione offensiva. Adesso le cose si complicano ulteriormente, poiché i prossimi avversari saranno Liverpool e Paris Saint Germain. Tuttavia la situazione non è così nera come appare ad un primo sguardo. Ci sono infatti, alcune importanti note positive per i partenopei. La prima riguarda il debutto di Fabian Ruiz. Il giovane centrocampista spagnolo è approdato alla corte di Ancelotti quest’estate, pagato circa 30 milioni di euro per strapparlo al Betis Siviglia. Tuttavia il ragazzo ha riscontrato un problema muscolare in allenamento che gli ha impedito di scendere in campo insieme ai suoi compagni. Almeno fino a ieri sera, quando, pienamente recuperato, è partito dall’inizio nel match contro la Stella Rossa.

Un bell’attestato di stima da parte del tecnico di Reggiolo, che ha voluto subito dare fiducia al suo nuovo acquisto. Fiducia che Ruiz ha subito ben ripagato, con un’ottima prestazione, considerando che era la prima gara ufficiale che disputava in questa stagione. Impiegato nel ruolo di regista davanti alla difesa, il ragazzo si è ben disimpegnato, mettendo in mostra buone doti sia offensive che difensive. Fabian, infatti impersona al massimo il prototipo di centrocampista modello. Un grande fisico, che nel match del Marakana gli ha permesso di recuperare un infinità di palloni. Poi anche una buona tecnica di base per poter far ripartire velocemente l’azione dopo il recupero. Infine l’ex Betis ha dato prova di possedere anche una buona capacità d’inserimento, che l’ha portato a cercare la conclusione più volte contro la Stella Rossa. Insomma lo spagnolo ha avuto da subito un ottimo impatto e non è impossibile che presto possa soffiare il posto di regista ad Hamsik. Napoli è lì che lo aspetta, e Fabian Ruiz è già pronto a prendersela.