Il Milan cerca un colpo a centrocampo in vista di gennaio: nel mirino Fabinho del Liverpool e Diawara del Napoli

Il Milan ha un obiettivo: rinforzare tutti i reparti a gennaio con almeno un colpo. Leonardo ha già iniziato a sondare il terreno e andrà a caccia di giocatori scontenti nei rispettivi club e in cerca di riscatto. Il direttore sportivo rossonero, per la difesa, ha messo nel mirino Rugani e Benatia della Juventus, per l’attacco pensa a due cavalli di ritorno come Ibrahimovic e Pato mentre per il centrocampo lavora per un grande colpo: Fabinho o Amadou Diawara.

Il centrocampista centrale del Liverpool, acquistato dal Monaco per oltre 45 milioni di euro, ha totalizzato 8 presenze con Klopp per un totale di 482. Troppo pochi per un colpo di quell’importanza. Il centrocampista classe ’93 potrebbe fare nuovamente le valigie e secondo Il Corriere dello Sport, il Milan è in agguato e ha già avviato i contatti. Rossoneri vigili anche sul fronte Amadou Diawara. Il centrocampista del Napoli non è un titolarissimo ma è tenuto in alta considerazione da Ancelotti. Il Napoli potrebbe lasciarlo andare ma servirà un investimento importante per il classe ’97 e soprattutto bisognerà ottenere il via libera dall’ex rossonero Carlo Ancelotti.