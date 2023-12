Fabregas: «A Como ho trovato un progetto che va al di là del campo e delle vittorie»

Cesc Fabregas, collaboratore tecnico del Como, ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK del suo progetto con il club lariano

PAROLE – «Como è stata una fantastica opportunità per me di finire la mia carriera da calciatore e iniziare quella da allenatore. Sono molto felice di aver scelto questo progetto. È accaduto tutto un po’ più Velocemente di quanto mi aspettassi. Anche perché il mio progetto iniziale era di giocare ancora due anni, poi però ne ho fatto solo uno. Così ho deciso di intraprendere un percorso che mi entusiasmasse come quello del diventare un allenatore. Una professione, questa, nel verso senso della parola perché ti impegna davvero molte ore nel corso della giornata a maggior ragione se, come me, si è perfezionisti.

A Como ho trovato un progetto che va al di là del campo e delle vittorie. Vogliamo costruire e migliorare sotto ogni aspetto come ad esempio quello delle strutture dato che ci siamo appena trasferiti in un nuovo centro di allenamento. Ovviamente la società è attenta anche alla questione dello stadio e credo proprio che non veda l’ora d’investire. Vogliamo, tutti insieme, essere pronti a creare una base solida che ci permetta di puntare in alto cogliendo la prima opportunità che ci troveremo davanti. In tutto questo un ruolo importante lo ha ricoperto Dennis Wise e ammetto che se sono qui è per quello che mi ha raccontato di questo progetto».