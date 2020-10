Faggiano: «Giusto rinviare Genoa-Torino, due o tre giocatori con la febbre»

Il commento del dirigente rossoblu alla decisione della Lega Calcio.

Il direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiano ha parlato ai microfoni di SkySport24 dopo il rinvio della sfida con il Torino.

GIUSTO ASPETTARE – «Ci siamo trovati in questa situazione, chiunque al nostro posto avrebbe pensato ad un rinvio da subito senza aspettare. Però è stato giusto attendere la decisione della Lega».

LE CONDIZIONI DEI GIOCATORI – «Oggi niente allenamento per via dei test che hanno prodotto qualcosa, niente di eclatante, ma per la privacy aspettiamo a riferire. Tranne due o tre con la febbre tutti gli altri sono asintomatici».