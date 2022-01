ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Faggiano: «Sappiamo cosa può dare Rincon. Su Grifo…». Parla il direttore sportivo della Sampdoria

Daniele Faggiano, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato prima del match contro il Napoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

RINCON – «Non l’ho visto. Ma è un giocatore che conosciamo e che sappiamo cosa può dare. Il rinforzo è guardarci dentro e capire cosa possiamo dare senza mercato. Logico che abbiamo delle defezioni come tutti, forse non ci sta girando bene, ma dobbiamo guardare avanti e cercare di fare risultati positivi per noi e per i tifosi».

GRIFO – «Adesso si fanno tanti nomi. Sugli esterni abbiamo delle difficoltà. Soprattutto D’Aversa le ha perché qualsiasi modulo possa adottare non ha gli esterni. Damsgaard è infortunato e Ihattaren sappiamo tutti com’è andata a finire. Candreva oggi è squalificato. Abbiamo solo Ciervo. Su quel ruolo dobbiamo lavorare. Chi verrà dovrà sposare la causa. Grifo ci piace ma non è semplice».

COVID SERIE A – «Vorrei che si analizzasse bene questa situazione del Covid: tutti devono giocare alla stessa maniera. Non ci può essere chi può fare il furbo e chi no».