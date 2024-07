FANTACALCIO – DOMINIAMO L’EUROPEO

Il FANTACALCIO domina l’Europeo e chi ci gioca non perde mai l’abitudine di osservare le gesta dei suoi campioni

Il fantacalcio italiano domina l’Europeo. Abbiamo i migliori giocatori d’Europa, è innegabile. E ce li godiamo, perché tra pochi mesi potremo possederli di nuovo nelle nostre fantasquadre. Amarli e onorarli più dei familiari. Eccitarci al loro pensiero, sostituendoli ai siti per adulti. Ne vogliamo davvero parlare? Ma volentieri!

Sommer e Maignan giocano da noi. Oh, sì. Nel nostro fantacalcio. Portieri top. Clean sheet, rigori parati, pagelle vertiginose.

Andiamo avanti? Dumfries e Theo. Due frecce. Incontenibili. Assist, inserimenti. Che bravi.

Non abbiamo finito, eh: Calhanoglu e Freuler. Servono parole? I migliori dell’anno, per distacco. Levatevi proprio. Prestazioni superiori. Tuttocampisti. Leader.

E davanti? Beh, Thuram e Leao. La crema, il talento, la forza, i dribbling… i bonus!

Il fantacalcio italiano domina, ragazzi.

Vabbè… escludiamo quelli che non vanno calcolati per ovvi motivi.

Chi se ne importa di Mbappè… tutti quei soldi, dai… e il fair play finanziario non lo guarda più nessuno? Chi se lo fila Bellingham, antipatico ‘sto ragazzo. Ronaldo tanti record ma in realtà è un bollito.

Kane segna ok, ma tanto non vince mai.

Kroos non si calcola perchè si è ritirato.

Rodri gioca da fermo. Insolente.

Kantè corre troppo. Insolente.

Gakpo mia cugina dice che è brutto.

Yamal e Musiala? Ma tornatevene nelle giovanili e non rubate il lavoro a chi ha famiglia! Non c’è più rispetto.

Dicevamo? Ah, sì. Il fantacalcio italiano domina, il resto non ci interessa.