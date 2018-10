Favilli su Juve-Genoa: «Ottimi ricordi in bianconero. Sabato servirà una mezza impresa»

Andrea Favilli, attaccante del Genoa, ha parlato in vista della sfida con la Juventus di sabato prossimo

Il Genoa è pronto a sfidare la Juventus. Il club rossoblù, affidato nuovamente a Ivan Juric, potrebbe fare affidamento su Andrea Favilli, uno dei grandi ex della sfida. Il centravanti rossoblù è arrivato al Genoa in estate proprio dalla Juve e ha parlato al sito ufficiale rossoblù dell’avventura in bianconero: «Al di là della tournèe estiva negli U.S.A., ho giocato un anno e mezzo in Primavera. Ottimi ricordi, una vita bella. Vivevo in simbiosi con gli altri ragazzi, frequentavamo la scuola interna. L’aria che si respira è imposta da una società solidissima capace di trasferirla in ogni leva».

Il centravanti si è detto contento della scelta fatta in estate («la rifarei altre mille volte») e ha parlato della gara di sabato prossimo, una sfida ardua per il Grifone: «La Juventus ha tantissimi punti di forza, come minimo è tra le tre più forti in Europa. Difficile trovare un lato debole… Queste sono le partite più stimolanti, se vinci o fai risultato è una mezza impresa. Servirà sfruttare gli spazi nelle ripartenze, buttandola dentro se si presenterà l’occasione. Solo così, puoi sperare. Il cambio di tecnico non è un passaggio facile. Mi sono trovato molto bene con mister Ballardini, il primo approccio con Juric è stato entusiasmante. Mi ha fatto una grandissima impressione».