Favre esulta: «Abbiamo fatto qualcosa di incredibile» – VIDEO

Lucien Favre ha parlato in conferenza stampa dopo la qualificazione agli ottavi di finale del suo Borussia Dortmund

Lucien Favre sprizza gioia dai tutti i pori per la qualificazione agli ottavi di finale del suo Borussia Dortmund. Queste le parole del tecnico giallonero in conferenza stampa.

«Abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Ci siamo qualificati in un girone fortissimo dove c’era il Barcellona prima squadra in Spagna, l’Inter che è la prima squadra in Italia ora dopo la Juve e lo Slavia Praga che è una buonissima squadra»