FC Copenaghen-Atalanta, Europa League 2018/2019: formazioni ufficiali e partita in diretta live

FC Copenaghen-Atalanta, ritorno playoff Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Manca soltanto un passo per la conquista di un sogno, un piccolo passo verso i tanto agognati gironi di Europa League. Questo è ciò che attende l’Atalanta nella tana del Copenaghen, il Parken Stadium, alle 18.30. Dopo lo sfortunato e immeritato 0-0 dell’andata, agli uomini di Gasperini potrebbe bastare anche un pareggio: ciò che conta è non perdere. L’atteggiamento adottato dagli orobici, però, sarà sempre il medesimo, con il 3-4-2-1 o 3-4-1-2 ormai marchio di fabbrica del tecnico piemontese. Appena disponibili, verranno pubblicate le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match

FC Copenaghen-Atalanta: diretta live e sintesi

FC Copenaghen-Atalanta: formazioni ufficiali

FC Copenaghen-Atalanta: probabili formazioni e pre-partita

Qui Copenaghen. Dopo il preziosissimo pareggio conquistato al “Mapei Stadium”, seppure con più brividi che meriti, la formazione di Solbakken, tra le mura amiche, non vuole perdere il pass decisivo per approdare ai gironi di Europa League. Per l’occasione, allora, il tecnico non sembra intenzionato a stravolgere la formazione scesa in campo la settimana scorsa in Emilia Romagna. Con il solito compatto 4-4-2, destinato a impedire all’Atalanta di trovare il gol che metterebbe gli orobici in una condizione più che favorevole, i Leoni saranno guidati in attacco dal duo Sotiriou–N’Doye. In porta ancora il migliore in campo della scorsa settimana, Joronen, sostenuto dalla linea a quattro composta da Ankersen, Vavro, Bjelland e Boilesen. A centrocampo, spazio a Skov e Fisher sugli esterni, con Zeca e Thomsen al centro.

Qui Atalanta. Con due risultati su tre disponibili, la formazione bergamasca parte come favorita, dopo l’ottima prestazione dell’andata. Se gli uomini di Gasperini saranno capaci di ripetere la partita della scorsa settimana, vincendo anche la sfortuna, la conquista dei gironi sarà realtà. Dopo aver battuto Sarajevo e Maccabi Haifa, manca soltanto un piccolo passo verso il sogno. Per l’occasione, allora, Gasperini cercherà di schierare in campo la formazione più fresca e in forma possibile, dopo la fatica patita lo scorso lunedì contro la Roma. Nel 3-4-2-1, Gomez agirà da prima punta, sostenuto dal duo Barrow–Pasalic. Gollini preferito ancora una volta a Berisha, con Mancini, al posto di Palomino.

COPENAGHEN (4-4-2): Joronen, Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen; Skov, Zeca, Thomsen; Fischer, Sotiriou, N’Doye. Allenatore: Solbakken

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini, Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, Freuler, de Roon, Gosens; Pasalic, Barrow; Gomez. Allenatore: Gasperini

FC Copenaghen-Atalanta: i precedenti del match

La sfida che andrà in scena al “Parken Stadium” di Copenaghen tra i padroni di casa e l’Atalanta sarà la seconda sfida “europea” tra le due compagini, dopo la sfida dell’andata della scorsa settimana a Reggio Emilia. Soprattutto per via della sporadica presenza degli orobici in competizioni europee, infatti, le due compagini non erano mai riuscite a sfidarsi. Piuttosto alto è, invece, il bilancio dei danesi contro squadre italiane, per un totale di una vittoria, un pareggio e otto sconfitte in dieci incontri totali. L’unica vittoria risale al 2001 ottenuta, ai preliminari di Champions League, contro la Lazio. L’ultimo doppio confronto è, infine, quello contro il Torino nei gironi di Europa League del 2014, terminati con due vittorie per i granata (1-0 all’andata e 1-5 al ritorno).

FC Copenaghen-Atalanta: l’arbitro del match

Sarà Anastasios “Tasos” Sidīropoulos l’arbitro designato a dirigere il ritorno del Play-off di UEFA Europa League 2018-2019 tra Copenaghen e Atalanta, in programma alle ore 18.30 in terra danese. Il direttore di gara greco, classe 1979 e appartenente alla sezione del Dodecaneso, è arbitro nazionale dal 2009 e internazionale, FIFA e UEFA, dal 2011. Decisamente positivi sono i precedenti delle italiane con il direttore di gara greco: tre vittorie e un pareggio, tutti risultati maturati in Europa League. Per l’occasione, Sidiropoulos sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis, mentre il quarto uomo sarà Anastasios Papapetrou.

FC Copenaghen-Atalanta Streaming: dove vederla in tv

Atalanta-FC Copenaghen sarà trasmessa in diretta dalle ore 18.30 sulle frequenze satellitari di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240), Sky Sport Football (canale 203 dello Sky Box, in HD 242) o in pay per view per i non abbonati al pacchetto Sky Sport sul canale Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box). Non solo, perché la partita potrà essere seguita in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite l’app Sky Go.