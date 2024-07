FC25, introdotta la TRATTENUTA alla CHIELLINI nel videogioco. Ecco le ultime novità

Per il nuovo videogioco FC25 è stato introdotto l’intervento alla Giorgio Chiellini fatto durante la Finale dell’Europeo

L’uscita di FC25 (alias FIFA 25 per i giocatori di vecchia data) è praticamente alle porte, e infatti le novità sono tanto abbondanti quanto interessanti: soprattutto per quanto riguarda i falli. Secondo quanto riportato da Live Kick Off, ci sarà la possibilità di fare dei falli anche oltre il limite, come per esempio quello di Chiellini fatto ai danni di Saka durante gli Europei del 2021. Ecco l

Il nuovo FC25 ora presenterà falli intenzionali, compresi i tiri della maglia, con un cartellino giallo o rosso garantito per uso eccessivo.