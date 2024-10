Ferguson: «Ora voglio tornare al top, l’obiettivo con il Bologna…»

Le parole di Lewis Ferguson, centrocampista e capitano del Bologna, sull’imminente ritorno in campo dopo l’infortunio al ginocchio

Lewis Ferguson ha parlato ai canali ufficiali del Bologna del suo imminente ritorno in campo.

INFORTUNIO – «Giocavo bene, mi sentivo bene e in un attimo… Il mio ginocchio era instabile, sentivo molto dolore. Il dottore è venuto da me e mi ha detto che mi ero rotto il crociato con interessamento del menisco e che non avrei potuto giocare per sei mesi. Mi è crollato il mondo addosso, ma questo è il calcio».

PERCORSO – «Dopo l’operazione, ricordo che era un giovedì sera, stavano trasmettendo una partita di Europa League e continuavo a chiedermi se sarei tornato a muovermi come loro. Ho avuto un po’ di paura, Beukema e Ndoye sono venuti a trovarmi dopo l’operazione e mi hanno fatto sorridere. De Silvestri è venuto a casa mia, poi Ravaglia. Quando hai dei momenti di difficoltà è bello avere questi ragazzi dalla tua parte. Ci sono stati molti cambiamenti d’estate, i risultati ottenuti non sono stati quelli sperati ma vedo molte cose positive e i tifosi saranno orgogliosi della squadra».

OBIETTIVI – «Voglio tornare al meglio delle mie condizioni, voglio provare le stesse sensazioni dell’anno scorso. Questa credo sia la natura dei giocatori scozzesi, abbiamo voglia di vincere. Questa è proprio la mentalità scozzese: lavorare duro e ogni giorno per crescere».