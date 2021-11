Ferrari, Leclerc e Sainz si danno al calcio prima del GP del Brasile

I due piloti della Ferrari, in attesa di scendere in pista sul circuito di Interlagos, hanno pensato di passare il tempo…giocando a calcio

Ci sono vari modi per prepararsi ad un Gp di F1; quello adottato dai due piloti della Ferrari in vista della gara sul circuito di Interlagos in Brasile è sicuramente tra le più allegre e spensierate.

Carlos Sainz e Charles Leclerc, infatti, da grandi appassionati di calcio, hanno pensato bene di dilettarsi nei palleggi prima della sessione di Q1 sul circuito paulista. Questo il video postato dall’account Twitter della Ferrari.

