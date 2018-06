A tutto Ferrero: «Praet alla Juve? Mi paghino la clausola. Inter? Vendo, da loro non acquisto»

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato del calciomercato doriano e dei possibili affari con Inter e Juventus

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato del mercato della Samp a Sportitalia. Il numero uno doriano ha fatto il punto, partendo dall’arrivo di Walter Sabatini: «Ha accettato perché gli ho prospettato un importante progetto di crescita. Guadagnava un milione all’Inter? Non ha pensato al denaro ma al progetto. Io gli ho dato il mio cuore». Il presidente ha chiuso all’arrivo di Ranocchia, Santon, Eder e Karamoah: «Io devo vendere all’inter, non devo comprare. Chi voglio vendergli? Gli ho già venduto Skriniar. Eder quando se ne è andato mi è dispiaciuto, ma non penso che possa tornare, sarebbe un errore».

Massimo Ferrero ha smentito l’addio di Fabio Quagliarella, ha promesso l’arrivo di un portiere importante per il dopo Viviano («chiedete a lui perché va via») e ha parlato anche delle cessioni: «Pagare moneta, vedere cammello. Torreira l’ho venduto per 30 milioni, l’ho preso per 3 quando non lo voleva nessuno. Abbiamo scommesso su di lui e abbiamo vinto: i soldi che entrano servono per patrimonializzare la società. Praet alla Juventus? Chi lo vuole deve pagare la clausola da 26 milioni di euro. Noi non agevoliamo nessuno. Capisco chi vuole andare via per giocare in altre squadra, è normale avere delle ambizioni ma noi non svendiamo nessuno».