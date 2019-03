Ferrero cita Vasco: «Cessione Samp? Io sono ancora qua»

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha rilasciato una battuta sulla possibile cessione del club a York Capital

La Sampdoria cambia padrone? Massimo Ferrero continua a smentire. Le voci sul possibile avvicendamento si susseguono e i tweet dell’ex presidente Enrico Mantovani continuano ad alimentare la curiosità dei tifosi. Oggi il CdA ma per l’attuale numero uno doriano non c’è ancora nulla di concreto.

Ieri si è arrivati alla diffusione di audio secondo il quale la cessione sarebbe già stata conclusa. Il presidente della Samp ha risposto a modo suo, citando Vasco Rossi: «Eh già, io sono ancora qua – ha detto a Il Secolo XIX – Sì, come no, mi hanno già dato 130 milioni ma io sono qui a Casa Samp che lavoro come niente fosse»

