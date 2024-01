STATS – Coppa d’Olanda: stasera Feyenoord-Psv per rompere un tabù

Tutti i numeri e le statistiche sulla sfida di questa sera tra Feyenoord e Psv, valida per gli ottavi di finale di Coppa d’Olanda

Oggi, alle ore 20, Feyenoord-Psv è il piatto forte degli ottavi di finale della KVNB Beker, la Coppa d’Olanda. Si affrontano le squadre che sono attualmente nei primi 2 posti dell’Eredivisie sebbene con presupposti molto diversi. La formazione di Rotterdam può ragionevolmente pensare di dover abdicare e che quel titolo guadagnato l’anno scorso con un allungo iniziato già nel girone d’andata sia ormai dei rivali, staccati di 19 punti. A Eindhoven hanno la garanzia di Peter Bosz, apparso con la faccia scura per l’ultimo inciampo nell’ultimo turno, il pareggio a Utrecht, arrivato dopo un super girone d’andata trascorso con sole vittorie, 17 su 17: l’allenatore non intende vivere di rendita e farà di tutto per chiudere i giochi il prima possibile, magari approfittando anche di un cammino delle inseguitrici non privo di pause inaspettate.

La sfida di stasera mette in gioco quello che a buon diritto si può definire un tabù per i Rotterdammers: è da 5 confronti diretti che non riescono a ottenere l’intera posta con il Psv, neanche nell’anno in cui si sono laureati campioni d’Olanda vi sono riusciti, perdendo fuori e pareggiando in casa.

Per restare all’attualità, in questa stagione ci sono già stati due confronti, entrambi vinti dal PSV e di stretta misura. Andiamo a vedere cosa hanno detto le statistiche.

4 agosto 2023: 0-1 – Finale di Supercoppa, con un Feyenoord battuto dal neoacquisto Noa Lang in una gara dove, complessivamente, la formazione di Arne Slot ha fatto di meno, deludendo alquanto il suo pubblico che avrebbe voluto un prolungamento di quanto visto appena pochi mesi prima. Gara equilibrata con 9 tiri a 10; molto corretta (entrambe non hanno toccato la doppia cifra nei falli); possesso palla a favore del Psv (41-59%); il più impegnato dei portieri è stato Bijlow, che prima della rete che ha assegnato il trofeo aveva rimandato la capitolazione sfoderando un grande intervento su una conclusione da fuori di Teze.

3 dicembre 2023: 1-2 – É la gara che alla quattordicesima giornata ha determinato il distacco di 10 punti che si conferma ancora oggi. Risolutivo l’uno-due a metà ripresa ad opera di Saibari e Boscagli (sul lancio del secondo e sponda del primo era nata la rete di Lang nel confronto precedente). É servito giusto a dare un segno di vitalità il gol dell’1-2 di Gimenez a 9 minuti dal termine. Per il Feyenoord la sede dei rimpianti è tutta nel primo tempo, dove non ha saputo concretizzare 3 occasioni, senza concederne alcuna agli avversari. E gli Expected Goals al fischio finale – 1.39 a 1.60 – confermano l’impressione che il verdetto avrebbe potuto essere diverso. Vedremo stasera se qualcosa cambierà o se per Arne Slot non è proprio anno.