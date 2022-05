Feyenoord, Slot: «Ci sarà tanta tensione, ma li abbiamo studiati tanto. Mou? E’ speciale»

Arne Slot, allenatore del Feyenoord, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Conference contro la Roma

MOURINHO – «Dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto. I nostri avversari sono forti e cercheranno di aggirarci. Ho letto le parole di Mourinho in un articolo ma non centrano con la partita. Siamo cresciuti in modo esponenziale rispetto al modo di giocare che c’era in Olanda qualche anno fa. Adesso abbiamo stili diversi. La sua storia parla per lui, è speciale. Ha vinto tanti titoli e riesce a dare un grande impatto alle sue squadre».

ROMA – «Ci sarà tanta tensione in questa finale. Loro faranno grande pressing e abbiamo affrontato situazioni simili in stagione. Hanno grandi giocatori e ottima tradizione. Sono solidi e ben strutturata, li abbiamo studiati tanto. Vi ricordo che abbiamo giocato 55 partite e sarei sorpreso se si inventasse qualcosa che non abbiamo ancora visto».

TIFOSI – «Nessuna pressione anzi, ci dà ancor più carica. I giocatori devono sfruttare questo entusiasmo».

FEYENOORD – «La nostra condizione è ottima, abbiamo tutti i giocatori a disposizione. Bijlow ha buone chance di partire titolare in porta. Noi più riposati? Non sta a me fare queste analisi, alla fine ci saranno tanti esperti che le faranno. Noi dobbiamo concentrarci su noi stessi»