Feyenoord, Trauner: «Conto i giorni per la finale, non sono nervoso»

Il difensore del Feyenoord Trauner ha parlato in vista della finale di Conference League contro la Roma

Gernot Trauner, difensore del Feyenoord, in una intervista a AD ha parlato della finale di Conference League che gli olandesi giocheranno contro la Roma.

FINALE – «Teso per la finale? Affatto. Sì, è una partita diversa da quelle che ho mai giocato in carriera ma essere nervoso per qualcosa che non vedi l’ora di fare non è da me. Ho iniziato a giocare a calcio per vincere trofei e questa è una grande opportunità per noi. Vogliamo vincere la finale, stiamo contando i giorni. Non dimenticherò presto questa stagione ma questo include una vittoria in finale. Anche quando ne parlo non sento i nervi tesi, è quello che volevamo, quindi non vediamo l’ora».