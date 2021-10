FIFA, convocati tutti i ct per parlare del Mondiale ogni due anni

Per prendere una decisione sul Mondiale ogni due anni la FIFA ha convocato per una riunione tutti i ct così da confrontarsi cn gli addetti ai lavori

Il tema del Mondiale ogni due anni rimane molto caro alla FIFA che sta lavorando per capire la fattibilità del progetto e per questo ha convocato tutti i ct per un riunione. Il comunicato parla appunto di un potenziale nuovo calendario dal 2024 ed è chiaro quindi quale sia l’ordine del giorno.

IL COMUNICATO – «Ogni allenatore delle nazionali maschili è stato invitato a partecipare a videoconferenze online questa settimana per discutere un potenziale nuovo calendario dal 2024. Le riunioni online sono fissate per martedì 19 ottobre 2021 e giovedì 21 ottobre 2021».