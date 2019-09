FIFA The Best 2019, ecco perché Ronaldo ha disertato la premiazione

FIFA The Best 2019, ecco perché Cristiano Ronaldo ha disertato la premiazione che ha invece incoronato Messi

FIFa The Best 2019, Messi vince e Ronaldo diserta la premiazione. Questa, in massima sintesi, la serata dei Fifa Football Awards andata in scena nella serata di ieri.

Il fuoriclasse portoghese della Juventus non si è presentato – secondo Tuttosport – perché amareggiato per essere stato messo alle spalle di Messi. CR7 considera infatti un tradimento la vittoria dell’argentino, che non ha conquistato alcun trofeo in stagione e che soprattutto è pure squalificato dalla Fifa dopo le dichiarazioni a margine della recente Coppa America.