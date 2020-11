FIGC e Fondazione LAPS insieme per le famiglie più fragili: l’iniziativa

L’Italia maschile e femminile è protagonista della campagna #ÈIlNostroDovere – #OurDuty, ideata da Lapo Elkann e Independent Ideas

Come riporta il sito ufficiale della FIGC, la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Fondazione LAPS, la onlus fondata nel 2016 da Lapo Elkann, lanciano una nuova iniziativa di solidarietà. #ÈIlNostroDovere – #OurDuty questo il nome della raccolta fondi, ideata da LAPS e Indipendent Ideas, vuole contribuire, attraverso il coinvolgimento delle Nazionali italiane di calcio, a fare squadra insieme a tutti gli italiani per affrontare l’attuale crisi socio-economica causata dalla pandemia.

CLICCA QUI PER MAGGIORI DETTAGLI

Per donare basta collegarsi al sito fondazionelaps.org e accedere alla piattaforma offerta da TINABA o, per i clienti TIM, inviare un sms al numero 45506. I fondi raccolti da questa campagna, che si svolge da oggi al 6 gennaio 2021, saranno destinati alla Croce Rossa Italiana e al Banco Alimentare, che li utilizzeranno per donare alle famiglie più fragili beni di prima necessità.

Queste le parole di Gravina: «Siamo felici di poter contribuire alla campagna solidale promossa da LAPS, ringrazio Lapo Elkann per aver pensato alla FIGC, alle Azzurre e agli Azzurri come amplificatori di un messaggio di solidarietà tanto importante. Sentiamo forte la responsabilità che ci impone il ruolo che ha il calcio nella società civile e, in tutto quello che facciamo, cerchiamo di trasmettere la stessa passione, le medesime emozioni che suscitano un gol della Nazionale italiana, perché è con questo spirito che si scende in campo per aiutare chi ha davvero bisogno. Vogliamo giocare e vincere da squadra, dentro e fuori dal campo».

Queste le parole di Chiellini: «L’impatto economico e sociale provocato dalla pandemia ha assunto contorni drammatici per tante famiglie, rendendo precarie tante piccole e grandi certezze sulle quali migliaia di persone vivevano il proprio presente e costruivano il proprio futuro. Situazioni del genere impongono a ciascuno di noi di assumersi la responsabilità di mobilitarsi. Per vincere questa sfida servono coesione e solidarietà, qualità che noi italiani sappiamo esprimere al meglio nelle difficoltà”. La capitana delle Azzurre Sara Gama aggiunge: “Questa campagna vede in campo assieme Azzurre e Azzurri, in una partita della massima importanza per coinvolgere tanti Italiani e Italiane a donare alle famiglie che a causa della pandemia stanno affrontando gravi difficoltà economiche. Azzurre e Azzurri, Italiane e Italiani, fianco a fianco per aiutare. E’ nostro dovere essere in prima fila in questo momento. Partecipando con noi, invece, la vostra è una scelta, ancora più importante».

Infine, queste le parole di Lapo Elkann, presidente di fondazione LAPS: «Prendersi cura dei più deboli è un dovere morale e sociale, un impegno che personalmente sento molto forte. Il momento che stiamo vivendo sta mostrando la necessità di unire tutte le forze per contrastare l’emergenza: l’unione è una risorsa fondamentale per combattere la povertà e gli stati di fragilità socio-economica che stanno purtroppo aumentando ogni giorno. Chi può – prosegue Lapo Elkann – deve attivarsi, in qualsiasi maniera possibile, per supportare i meno fortunati. Sono estremamente felice che la FIGC abbia aderito alla nostra chiamata: la nazionale Azzurra maschile e femminile rappresenta tutta l’Italia intera e sono, quindi, il partner ideale per invitare a sostenerci e supportarci gli uni con gli altri. Cuore, Passione, Amore e Solidarietà sono valori che contraddistinguono noi italiani»