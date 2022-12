Figo contro Santos: «Non puoi pensare di vincere con Ronaldo in panchina»

Luis Figo punta il dito verso Fernando Santos e le sue scelte di formazione contro il Marocco: il suo messaggio

Luis Figo, sui propri canali social, ha criticato apertamente Fernando Santos ritenendolo il principale colpevole dell’eliminazione del Portogallo in Qatar.

LE PAROLE – «Questa sconfitta è responsabilità dell’allenatore. Non si può pensare di vincere un Mondiale con un giocatore come Cristiano seduto in panchina. Lasciare Cristiano Ronaldo in panchina è stato un errore».