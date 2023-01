Figuraccia Milan: Tomori affonda, Theo irriconoscibile

L’analisi delle prestazioni dei calciatori del Milan nella netta sconfitta in Supercoppa italiana contro l’Inter

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, si è concentrata sull’analizzare la prestazione del Milan nella finale di Supercoppa italiana contro l’Inter tramite le pagelle.

Tomori è stato il peggiore in campo con un netto 4, colpevole soprattutto in occasione della rete del 3-0 di Lautaro Martinez. Stesso voto per Theo Hernandez che deve ancora tornare dal Qatar. Malissimo anche Pioli, unica sufficienza per Kalulu dalla panchina.