Filipe Luis saluta l’Atletico Madrid: «Ho dato tutto al club»

Filipe Luis saluta l’Atletico Madrid dopo 8 anni passati nel club colchoneros. Le parole del difensore svincolato

Dopo 8 anni vissuti nel club Colchoneros (in due round), Filipe Luis saluta l’Atletico Madrid. Il difensore, adesso svincolato, ha voluto dare l’addio al club che è stato casa sua per gran parte della carriera, con una conferenza stampa.

«Ho vissuto qui grandi momenti. Per me oggi non è un giorno triste, è un giorno felice, perché ho dato tutto per questo club» ha dichiarato il difensore brasiliano.