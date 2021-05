Finale Champions League: problemi per Londra, ipotesi Portogallo

La finale di Champions League potrebbe giocarsi ancora in Portogallo: problemi per Londra, salgono le quotazioni di Lisbona e Porto

La finale di Champions League potrebbe disputarsi in Portogallo. È questa l’indiscrezione lanciata dal giornalista Alessandro Alciato, che considera in pole Lisbona e Porto come sede del match tra Manchester City e Chelsea.

Niente Istanbul e nemmeno Londra, che nelle scorse ore risultava essere l’ipotesi favorita. La UEFA ha però riscontrato difficoltà organizzative per quanto riguarda la città britannica.