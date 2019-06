Finale di Champions, Salah primo egiziano ad andare in gol

Momo Salah è il primo giocatore egiziano ad andare in gol in finale di Champions e il quinto africano complessivamente a riuscirci

Il gol messo a segno contro il Tottenham dopo soli 107 secondi da Momo Salah è da record, e non solo per quanto riguarda la velocità. Con la rete su rigore, l’attaccante dei Reds è il primo egiziano ad andare a segno in una finale di Champions.

Il giocatore del Liverpool è inoltre il quinto africano a segnare un gol in finale. Prima di lui ci sono riusciti Eto (due volte), Madjer, Drogba e Mané.