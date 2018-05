Finale Juventus-Milan, tutti i precedenti tra le due squadre: si va da Manchester a Doha, passando per la Coppa Italia e non solo

Quella di oggi, mercoledì 9 maggio, è la finale numero nove tra la Juventus e il Milan. Si gioca l’ultimo atto della Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma, per ora il bilancio dei precedenti è in favore dei bianconeri: la Juve guida con quattro vittorie a tre contro il Milan. Se si contano solo le partite in gara secca, è il sesto confronto e nei cinque precedenti le squadre sono sempre andate ai tempi supplementari (quattro volte poi è finita ai rigori). Il primo confronto è la Coppa Italia del 1942, in piena Seconda Guerra Mondiale. Il Milan si chiamava Milano e giocò la gara di andata e ritorno con la Juventus: in Lombardia finisce 1-1, i bianconeri vincono poi 4-1 a Torino. Si passa al 1 luglio 1973, prima sfida secca. Milan-Juventus decide la Coppa Italia, si va ai rigori e vince il Diavolo con un totale di 6-3, allora le squadre avevano l’obbligo di calciare tutti i penalty anche a risultato acquisito.

Finale Juventus-Milan, i precedenti recenti

Dal 1990 a oggi la sfida si è fatta più frequente. Nell’anno dei mondiali italiani, con San Siro in piena ristrutturazione, la Juve si impone in finale di Coppa Italia nel doppio confronto, 0-1 milanese e 0-0 in casa. Da lì si passa al precedente più famoso, quello di Manchester: fu la prima, e finora unica, finale di Champions tra due squadre italiane e a vincere fu il Milan ai calci di rigore dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari. Pochi mesi dopo a East Rutherford Milan e Juve si giocarono l’unica Supercoppa Italiana in cui avvenne il silver goal: 1-1 al 120′, vincono i bianconeri ai rigori. Le ultime due sfide sono molto recenti. Nel 2015 di nuovo finale di Tim Cup, l’unica decisa ai supplementari, per la precisione 1-0 Juve con rete di Morata. Infine la Supercoppa Italiana di Doha del dicembre 2015, anche quella vinta ai rigori dal Milan dopo l’1-1 in partita. Stasera la nona finale, ma ci sarà una decima: Juventus e Milan si ritroveranno sicuramente in Supercoppa Italiana, comunque vada la gara di oggi.

