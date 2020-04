Fiorentina, agente Pezzella: «Coronavirus? Miglior partita della sua vita»

L’agente di Pezzella, Guastadisegno, ha parlato delle condizioni di salute dell’argentino dopo aver contratto il Coronavirus

L’agente di German Pezzella, Martin Guastadisegno, ha parlato delle condizioni di salute del difensore della Fiorentina ai microfoni di firenzeviola.it: «Non conosceva il potere del virus, è una sensazione nuova svegliarsi e non sentire di star respirando. Lui però è stato un leone, perché è rimasto in casa da solo, senza agitarsi e preoccupandosi pure di tranquillizzare continuamente tutti i suoi parenti qui in Argentina».

«Diceva a tutti di stare tranquilli, che era contento che almeno non avrebbe contagiato nessuno. Come dico sempre è più forte fuori dal campo lui, e ha giocato la miglior partita della sua vita: è stato un capitano vero».