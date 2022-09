Fiorentina, Amoruso: «Non sottovaluterà la Conference»

Le parole di Lorenzo Amoruso ha parlato del prossimo impegno di Conference League della Fiorentina contro il Riga

Intervistato da Radio Bruno Toscana, Lorenzo Amoruso ha parlato del prossimo impegno della Fiorentina di Conference League. Di seguito le sue parole.

CONFERENCE LEAGUE – «Non credo esista il rischio di sottovalutare la partita, conoscendo Italiano: vuole sempre tutti pronti e concentrati. Solitamente, in Europa si incontrano avversarie che pressano molto di più, vediamo se lo farà anche la sorpresa del torneo».

DIFESA – «Domani la scelta è forzata. Evidentemente, Ranieri è stato ritenuto all’altezza. Può stare anche al centro della difesa, nonostante abbia giocato spesso largo a Salerno. Italiano cerca di integrare tutti, ma Ranieri avrebbe probabilmente preferito un ritorno in Campania; qui trovare spazio è molto più complicato».

SOCIETÁ – «Ci vuole rispetto per il lavoro di tutti. Ciò che è stato detto alla società non è affatto bello. Massimo rispetto, a Commisso e a tutti quelli che si sacrificano per la squadra, facendo al meglio il proprio lavoro».