Ag. Amrabat: «Gli interessi fanno piacere ma abbiamo rispetto per la Fiorentina»

L’agente di Sofyan Amrabat, Alberto Maria Fontana, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva riguardo al futuro del suo assistito. Le sue dichiarazioni:

«A Firenze si stanno godendo tutte le sue qualità. Le chiamate di altri club fanno piacere e arriveranno, ma abbiamo rispetto per la società. Il giocatore è legato alla Fiorentina da un lungo contratto con opzione per rinnovarlo per un’altra stagione».