Fiorentina, Burdisso nuovo Direttore Tecnico: «Cercherò talenti in tutto il mondo»

Nicolas Burdisso è stato nominato nuovo Direttore Tecnico della Fiorentina. L’annuncio ufficiale

Nicolas Burdisso, ex difensore di Roma, Torino e Inter, è stato nominato nuovo Direttore Tecnico della Fiorentina. Burdisso ha già ricoperto un ruolo dirigenziale dopo il ritiro, quello di Direttore Sportivo del Boca Juniors. Queste le sue prime parole rilasciate al canale ufficiale viola.

«L’impatto è stato bellissimo, soprattutto perché Firenze e i Fiorentini li conoscevo. Per me è una sfida bellissima in un posto in cui si sente il calcio in maniera diversa. Sono stati 15 giorni belli e intensi. La mia agenda? Devo occuparmi dei bisogni della prima squadra ma anche del settore giovanile. Come responsabile tecnico sono io a dover proporre i nomi e cercare talenti in tutto il mondo. Quello dell’area tecnica è un settore che mi piace molto soprattutto in una società come quella gigliata. Nico Gonzalez? L’operazione più importante della storia Viola. Ho dato il mio parere tecnico ma anche a livello generale su cosa poteva dare alla Fiorentina. Ho guardato per anni e anni Batistuta in Viola, ci auguriamo che questo calciatore possa portare avanti quel mito con l’Argentina. Vogliamo costruire una squadra che rispetti il cuore Viola e che vinca la domenica. Il mio sogno? Ho iniziato questo percorso facendo la gavetta in Sud America ma questa sfida è molto importante perché ho tanta voglia e tantissime idee, voglio essere una risorsa per il club. Cosa porterò della mia esperienza da calciatore? Non mi piace molto parlare di me, preferisco lavorare. Sono sempre stato un uomo spogliatoio ed è qualcosa che metterò anche in questa esperienza. Servirà un progetto che leghi ciò che vogliamo fare in campo. Da qui metteremo in campo tutte le idee».