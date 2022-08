Fiorentina, concorrenza al Napoli per Barak: le ultime

La Fiorentina potrebbe duellare con il Napoli per Barak: i Viola avrebbero messo anche il centrocampista del Verona nel taccuino

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, al momento sarebbe soltanto un’idea per Barone e Pradé, ma non è da escludere qualche contatto nei prossimi giorni. Barak preferirebbe la Champions, ma non direbbe no alla Conference.