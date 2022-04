Fiorentina, Belotti più di un pensiero: l’interesse parte dalla scorsa estate

Calciomercato Fiorentina: il club viola non molla Belotti. L’interesse parta dalla scorsa estate

La Fiorentina non molla Andrea Belotti, che da febbraio è libero di accordarsi con qualsiasi club vista la scadenza del contratto con il Torino. Secondo quanto riportato da La Nazione, l’interesse dei viola per il Gallo parte da lontano: dalla scorsa estate precisamente, quando Commisso si vede rifiutare l’offerta per il cartellino da Cairo.

Ora quell’interesse si è rifatto vivo, tanto da mettere in stand-by sia il riscatto di Piatek che che i contatti con il Cagliari per Joao Pedro. La Fiorentina fa sul serio per Belotti, ma dovrà vedersela con la concorrenza agguerrita di Atalanta e Napoli.