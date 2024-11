Fiorentina, Bertoni: «Ecco come è migliorato Kean»

L’ex Fiorentina ha parlato di uno degli artefici di questo incredibile avvio di stagione ovvero Moise Kean

Daniel Bertoni, ex centrocampista della Fiorentina, è intervenuto a Radio Firenzeviola per parlare di Moise Kean, uno dei calciatori più in forma non solo dei Viola ma di tutto il campionato.

JUVENTUS – «Lo avevo visto nella Juventus e non mi piaceva, ora invece è trasformato perché la squadra gioca per lui. In bianconero aveva Chiesa e Vlahovic davanti. La Fiorentina ha trovato finalmente il centravanti»

BELTRAN – «Dietro di lui giocano bene tutti. Beltran è importante però vediamo quando giocheremo gli scontri diretti perché alcune big stanno faticando mentre Napoli e Lazio stanno facendo bene. Ancora non vedo squadre favorite per lo Scudetto, bisogna avere fiducia perché Palladino ha trovato un bello stile di gioco»

FIORENTINA ATTUALE E PASSATA – «Il calcio oggi è diverso, prima c’era molta marcatura e catenaccio ma questa Fiorentina somiglia molto alla nostra. Sono dì’accordo con Galli perchè anche questa squadra è cinica e sa vincere, ha molta fiducia in se stessa e per questo va ringraziato l’allenatore»